Африканская страна присоединилась к коммюнике по Украине Замбия присоединилась к коммюнике по Украине после саммита в Швейцарии

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Замбия присоединилась к коммюнике по Украине по итогам мирного саммита в Швейцарии, следует из списка стран и организаций, подписавших документ на сайте швейцарского МИД. Южноафриканская страна появилась в перечне 19 июня. Таким образом, число государств, поддержавших совместное заявление, достигло 78.

Замбия, — указано в списке, представленном в конце совместного коммюнике.

Пресс-секретарь МИД конфедерации Пьер-Ален Эльчингер ранее заявил, что физической версии коммюнике по итогам мирной конференции по Украине в Швейцарии нет. По его словам, документ представляет собой «живой список», который государства могут подписать на сайте швейцарского внешнеполитического ведомства.

Эльчингер добавил, что к этому «живому списку» могут присоединиться даже те государства, которые не участвовали в конференции. По его словам, также страны могут быть исключены из этого документа. Из 78 государств, подписавших коммюнике, два не принимали участие в саммите.

Вице-премьер Италии Антонио Таяни ранее заявил, что страны, которые приняли участие в конференции по Украине в Швейцарии, но не ставшие подписывать итоговое коммюнике, не захотели таким образом ссориться с Россией. По его словам, к ним относятся Индия, Индонезия, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, ОАЭ и ЮАР.