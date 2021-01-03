ЮАР ведёт переговоры с Россией о вакцинации населения «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/8cafb86a-4df7-11eb-b019-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Южно-Африканская Республика ведёт двусторонние переговоры с Россией по поводу использования препарата «Спутник V» для вакцинации населения страны, заявил министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе.

Мы ведём переговоры с рядом производителей по поводу вакцины от COVID-19, в том числе из России, — отметил Мкизе, слова которого приводит ТАСС.

Он также добавил, что власти планируют начать вакцинацию с февраля. Согласно последним данным, в ЮАР выявлено 1 073 887 случаев COVID-19. От заболевания скончались 28 887 человек.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что свыше 238 тысяч человек получили вакцину от COVID-19 в Германии, следует из сообщения Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ.

По состоянию на утро 3 января прививки от COVID-19 получили уже 238 809 человек. Согласно последним данным, в Германии зафиксировано более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом.