ЮАР Доброй надежды: Москва рассчитывает на Йоханнесбург во всех смыслах В этом году Россия намерена всерьез наладить отношения с черной Африкой, базой для дружбы может стать Претория

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров, Сирил Рамафоса

Визит министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова в ЮАР и многочисленные заявления российских властей о необходимости серьезно зайти на Черный континент дал повод африканистам на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 25 января сделать вывод, что Москва поворачивается лицом не только на Восток, но и на Юг. Тем более в этом году ожидаются два масштабных события — саммит БРИКС 26–29 июля в Санкт-Петербурге (в БРИКС в 2023 году председательствует ЮАР), и саммит Россия — Африка.

Если со встречей лидеров стран БРИКС определенность есть, то что касается второго саммита Россия — Африка (предыдущий саммит и экономический форум прошли в Сочи в октябре 2019 года), там пока все не столь ясно. Как рассказал NEWS.ru посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров, «программа мероприятия уже разработана, но пока что обнародовать ее рано. Скоро начнем постепенно озвучивать предстоящие планы». Также пока неизвестно, каков будет слоган мероприятия. В 2019 году съезд представителей африканских стран в Сочи прошел под лозунгом «За мир, безопасность и развитие».

Фото: Фото предоставлено клубом «Валдай» Эксперты клуба «Валдай» верят в развитие отношений между Россией и Африкой

На валдайской дискуссии «Россия и ЮАР: Африка ближе, чем кажется?» все присутствующие эксперты были согласны, что Южная Африка должна стать, наряду с другими странами Черного континента, объектом пристального внимания России, и чем быстрее, тем лучше. Разумеется, вспомнили о том, что Москва всегда поддерживала борьбу черных южноафриканцев против апартеида. И сегодня, по словам Озерова, Москва и Претория снова находятся на одной стороне. «Мы переживаем период переформатирования международных отношений, и Россия находится с Южной Африкой в одном окопе», — отметил дипломат.

Россию и ЮАР, — напомнил Озеров, — объединяет членство в БРИКС, в «двадцатке», в работе по построению многополярности. Южная Африка выступает за повышение стран БРИКС и африканских стран в международных делах.

Председатель правления союза «Африканская деловая инициатива» Наталия Цайзер отметила, что «наше дипломатическое взаимодействие сохранялось всегда, но экономическое пока оставляет желать лучшего».

Собственно, это стало главным мотивом нынешней дискуссии в клубе «Валдай». Все хотят развивать отношения и в рамках БРИКС, и двусторонние, и все согласны, что контакты нужны в самых разных сферах. Но как конкретно это реализовать — пока, похоже, не очень ясно. Впрочем, оно и понятно, в нынешней ситуации сложно прогнозировать на неделю вперед.

Правда, Микатекисо Кубайи, научный сотрудник Института панафриканской мысли и диалога, докторант Йоханнесбургского университета, предложил несколько идей.

Ради экономического развития Африка реализует проект зоны свободной торговли. Россия может предложить тут свой накопленный опыт в сфере хозяйства и промышленности, — отметил он.

По его словам, Россия могла бы предложить Африке свой потенциал в области технологий, здравоохранения, космоса, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, оборонной промышленности. А директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов подчеркнул, что необходимо «от политического взаимопонимания переходить к практическим шагам по созданию совместных институтов и постоянно действующих механизмов как на двустороннем уровне, так и на уровне БРИКС».

Фото: Фото предоставлено клубом «Валдай» Микатекисо Кубайи, научный сотрудник Института панафриканской мысли и диалога, ждет применения в ЮАР российского опыта

Маслов напомнил про развитие логистики и других направлений.

Необходимо строительство логистических коридоров с использованием бассейна Индийского океана, которые способствовали бы увеличению объёмов торговли, — считает эксперт. — Также надо развивать независимые финансовые системы для обеспечения торговли, учреждать совместные исследовательские и студенческие программы, развивать туризм.

По поводу туризма, как рассказал NEWS.ru Озеров, сейчас обсуждается возможность увеличения числа маршрутов в страны Африки. Однако окончательное решение за авиаперевозчиками и транспортными ведомствами.

«Хорошо бы было возобновить рейсы на Занзибар, прекратившиеся из-за пандемии», — добавил дипломат.

Однако все вышеперечисленное — это пока лишь фрагменты паззла, из которого, по идее, должна сложиться мозаика отношений России со странами Африки южнее Сахары. По всей видимости, складывать эту мозаику будут уже после саммита БРИКС, а, возможно, и позже, когда наступит какая-то определенность в ситуации с СВО и с местом России в мире. Тем временем Африка, которую многие эксперты называют самым быстроразвивающимся регионом XXI века, ждет желающих дружить. А их много и помимо России — США, Западная Европа, Япония, Китай, Индия, Австралия. И чем больше кандидатов, тем сложнее будет понравиться маме-Африке. Надо бы поспешить.