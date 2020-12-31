ВВС США нанесли два авиаудара на юге Сомали

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Африканское командование вооружённых сил США (АФРИКОМ) нанесло два авиаудара на юге страны. Как пояснило командование, эти действия были согласованы с правительством страны и нацелены на объекты террористической группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ).

«Аш-Шабаб» остаётся угрозой для будущего Сомали и для интересов США, и мы продолжим срывать их планы по террористической деятельности. Наши удары выводят этих террористов из равновесия, что помогает нашим партнёрам решать более глубокие проблемы, касающиеся управления и развития, — заявил генерал-майор Дэгвин Андерсон, чьи слова приводятся в пресс-релизе, опубликованном командованием.

Отмечается, что оба удара были нанесены неподалёку от города Куньо-Барроу. По предварительным оценкам, цели достигнуты, объекты террористов уничтожены. Никто из мирных жителей не пострадал.

Как ранее писал NEWS.ru, СМИ сообщили, что Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) и ВВС страны провалили испытания прототипа гиперзвуковой ракеты.

Ракета была спроектирована в рамках программы Hypersonic Air-Air Weapon Concept (HAWC). Во время испытаний ВВС и DARPA подняли в воздух самолёт телеметрии, очистили зону испытаний, прототип ракеты должен был быть выпущен с борта B-52, однако пуск так и не состоялся.