ВВС Франции эвакуировали из Нигера почти тысячу человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из Нигера была эвакуирована почти тысяча человек при помощи самолетов Воздушных сил Франции, сообщило французское Министерство иностранных дел в своем Twitter-аккаунте. Глава ведомства Катрин Колонна подтвердила планы о проведении пятого и последнего рейса для завершения эвакуационной операции.

В пути находится четвертый самолет, направляющийся во Францию. Всего было вывезено из Нигера 992 человека, включая 560 французов и многих граждан других стран, — говорится в сообщении.

Эвакуация проводилась на добровольной основе. Всего из 1,2 тысячи зарегистрированных в посольстве французов, около 600 человек выразили желание покинуть Нигер. Кроме граждан Франции, на спецрейсах из Ниамея также были вывезены представители других стран, включая Бельгию, Германию, Италию, США и Канаду.

Нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума 27 июля. Они ввели комендантский час на территории государства, а также объявили о приостановке работы всех учреждений. Предполагалось, что Франция может ответить на переворот в Нигере военной интервенцией, однако министр иностранных дел страны Катрин Колонна опровергла эти сообщения.