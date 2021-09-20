В Судане задержали всех участников госпереворота

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Все причастные к неудавшейся попытке государственного переворота в Судане задержаны. Сейчас ведётся их допрос. Об этом сообщает агентство Sudan News Agency.

В правительстве страны отметили , что ситуация находится под контролем силовых структур. В отношении задержанных начато расследование.

Ранее сообщалось, что в Судане произошла неудачная попытка государственного переворота. На улицах города Хартум (столица Судана) появились танки. Командование ВС и руководящий страной Суверенный совет призывали народ встать на защиту страны и защитить переходный период. Правительство и члены совета работают в обычном режиме.

По данным телеканала Al Arabiya, за попыткой госпереворота стоит группа функционеров и сторонников режима бывшего президента Судана Омара аль-Башира. Они пытались сместить членов руководящего Суверенного совета. Заговорщиками командовал генерал-майор Абдель Баки Бакрауи.