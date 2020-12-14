Впервые в мире зафиксирована смерть от COVID среди лидеров государств

https://static.news.ru/photo/94b45c84-3e05-11eb-ab7b-fa163e074e61_660.jpg Мандвуло Амброуз Дламини Фото: Wikimedia

Премьер-министр южноафриканского государства Эсватини Мандвуло Амброуз Дламини стал первой в мире жертвой коронавирусной инфекции среди лидеров государств. Политик скончался на 53-м году жизни.

О смерти Дламини сообщил вице-премьер страны Темба Масуку. Он выступил от имени королевской семьи.

Их Величества поручили мне сообщить народу о печальной и безвременной кончине его превосходительства премьер-министра Амброуза Мандвуло Дламини. <...> Премьер-министр скончался сегодня днём в больнице в Южной Африке, — цитирует Масуку Daily Mail.

Известно, что Дламини заразился коронавирусом ещё в ноябре. Но в тот момент сообщалось о его хорошем самочувствии. Однако в начале декабря ему резко стало хуже и он был госпитализирован в ЮАР. Врачи не смогли его спасти: после двух недель в больнице политика не стало.

Несмотря на то что ранее COVID-19 выявляли у многих мировых лидеров, все они выздоровели и сумели вернуться к своим обязанностям. В том числе коронавирусом переболели президент США Дональд Трамп, лидер Бразилии Жаир Болсонару, глава Украины Владимир Зеленский, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как ранее писал NEWS.ru, несмотря на информацию о том, что Зеленский перенёс инфекцию, его соратник Юрий Камельчук считает COVID-19 ненастоящей болезнью. Он заявил, что не доверяет ни одной вакцине в мире, тем более от «выдуманного» заболевания.