Вооруженные гвинейцы помогли сбежать из тюрьмы экс-лидеру военной хунты

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Вооруженная группировка организовала побег из тюрьмы для бывшего лидера военной хунты Гвинеи капитана Муссы Дадиса Камара, сообщает агентство Reuters. По словам местных жителей, в районе Калум города Конакри раздавались звуки выстрелов. После этого въезды и выезды в окрестностях были перекрыты.

Ночью, около четырех часов утра, была сильная стрельба, и сегодня утром мы снова слышим выстрелы, — рассказала местная жительница.

Капитана Камара судят по делу об убийстве протестующих при разгоне митинга в 2009 году. Он возглавил военную хунту годом ранее, после смерти лидера страны Лансана Конте. Уточняется, что вместе с ним из тюрьмы сбежали еще несколько военных.

Ранее сообщалось, что Габон открыл границы после государственного переворота. К власти пришли военные, которые объявили соответствующую новость. На территории республики по-прежнему действует комендантский час. Прибывающим на территорию страны или желающим покинуть республику разрешается передвигаться при предъявлении специального документа.

Организовывая переворот, военные объявили о намерении покончить с действующим режимом. Они отменили результаты президентских выборов и распустили институты власти.