Войска Хафтара контратаковали ПНС у города Мисрата

https://static.news.ru/photo/fc52ee16-a830-11ea-81af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amru Salahuddien/Global Look Press

Отряды Ливийской национальной армии (ЛНА) контратаковали наступающие войска правительства национального согласия (ПНС), которое пришло к власти в Ливии после свержения авторитарного режима Муаммара Каддафи в 2011 году.

Наши вооружённые силы организовали контратаку против вооружённых формирований ПНС, поддерживаемых Турцией, в районе Хиша к востоку от Мисраты после серии авиаударов по вражеским позициям, — цитирует РИА Новости заявление ЛНА.

В Ливийской национальной армии отметили, что отбили несколько попыток противника занять портовый город Сирт и бои переместились за пределы его административных границ.

Как писал NEWS.ru, подконтрольные маршалу Халифе Хафтару войска начали отступать после поражения под Триполи, который они осаждали в течение года. В течение последней недели ПНС выбило отряды Хафтара с запада страны и перешло в наступление на Сирт.

Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси обеим сторонам предложил прекратить бои ранним утром 8 июня. Его план поддержали Россия, Саудовская Аравия, Бахрейн и ЛНА, на переговорах с руководителями которой и презентовали документ.