Войска Хафтара контратаковали ПНС у города Мисрата

Отряды Ливийской национальной армии (ЛНА) контратаковали наступающие войска правительства национального согласия (ПНС), которое пришло к власти в Ливии после свержения авторитарного режима Муаммара Каддафи в 2011 году.
Наши вооружённые силы организовали контратаку против вооружённых формирований ПНС, поддерживаемых Турцией, в районе Хиша к востоку от Мисраты после серии авиаударов по вражеским позициям, — цитирует РИА Новости заявление ЛНА.
В Ливийской национальной армии отметили, что отбили несколько попыток противника занять портовый город Сирт и бои переместились за пределы его административных границ.
Как писал NEWS.ru, подконтрольные маршалу Халифе Хафтару войска начали отступать после поражения под Триполи, который они осаждали в течение года. В течение последней недели ПНС выбило отряды Хафтара с запада страны и перешло в наступление на Сирт.
Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси обеим сторонам предложил прекратить бои ранним утром 8 июня. Его план поддержали Россия, Саудовская Аравия, Бахрейн и ЛНА, на переговорах с руководителями которой и презентовали документ.