Военный обозреватель заявил об интересах России в Судане

У России есть серьёзные военные и экономические интересы в Судане, заявил военный обозреватель, научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник. Он рассказал изданию Lenta.ru, что Москву интересует возможность разместить базу на африканской территории.

Просто потому что в случае, если этого основания для укоренённости или способности защитить свои интересы в стране нет, то потерять можно любые вложения и довольно быстро. У России есть значительные военные и экономические интересы в Судане. Можно понадеяться, что во всяком случае наши крупные экономические игроки и конечно же военные ведомства знают, что делают и с кем имеют дело и готовы к подобному развитию событий, — сообщил Крамник.

По его мнению, серьёзные проекты в странах Африки должны быть основаны на связях с элитами, чтобы продолжать работу независимо от переворотов.

Ранее в Судане объявили ЧП и распустили правительство. Председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан отметил, что вооружённые силы продолжат демократический переход до передачи власти гражданскому правительству. Кроме того, прекращается действие некоторых пунктов действующей с 2019 года конституционной декларации.