Военные в Нигере направили подкрепления к базе французских ВС в Ниамее

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Дополнительные воинские подразделения Нигера были направлены к базе французских военных в Ниамее, сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники. Дополнительные войска прибывают с задачей осуществлять слежку за французскими силами, находящимися там.

Также подтверждена информация о том, что французские военнослужащие остаются на территории базы и не планируют покидать ее.

В начале августа новое правительство Нигера, пришедшее к власти в результате мятежа, отменило военные соглашения с Францией, касающиеся размещения французских вооруженных сил на своей территории, и потребовало отвода французского контингента. Французская сторона не признала эти требования, утверждая, что соглашения были заключены с предыдущими властями Нигера, которые Франция признает законными в отличие от мятежников.

Ранее сообщалось, что пришедшие к власти в Нигере мятежники лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности. Решение было принято после того, как глава дипмиссии проигнорировал требование явиться в МИД. До этого посол отказался вступать в переговоры с представителями нового руководства страны. В ответ лидеры мятежных сил дали ему двое суток на то, чтобы покинуть Нигер. Аналогичный ультиматум выдвинули и немецкому послу. Ему дали 48 часов на то, чтобы выехать из западноафриканской республики.