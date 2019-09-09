Правительство Зимбабве и семья бывшего президента страны Роберта Мугабе не могут договориться, где будет похоронен экс-глава государства.
Правительство Зимбабве предложило похоронить бывшего лидера на кладбище в Хараре, которое имеет статус национального пантеона. Родные Мугабе настаивают на захоронении в его родной деревне Кутама, передаёт
Известно, что похороны состоятся в ближайшие выходные. На них будет присутствовать нынешний президент страны Эммерсон Мнангагва, приглашённые из других государств.
Как ранее писал News.ru, бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Последние месяцы жизни политик провёл в госпитале в Сингапуре. 5 сентября родственники Мугабе вылетели в Сингапур, так как уже некоторое время мужчина был подключён к аппаратам обеспечения жизнедеятельности.