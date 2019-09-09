https://static.news.ru/photo/6b57ef24-d2e3-11e9-b7fb-fa163e074e61_660.jpg Роберт Мугабе с женой Грейс Фото: Zhang Yuliang/Xinhua/Global Look Press

Правительство Зимбабве и семья бывшего президента страны Роберта Мугабе не могут договориться, где будет похоронен экс-глава государства.

Правительство Зимбабве предложило похоронить бывшего лидера на кладбище в Хараре, которое имеет статус национального пантеона. Родные Мугабе настаивают на захоронении в его родной деревне Кутама, передаёт Би-би-си . Позиция семьи связана с тем, что она всё ещё не может принять то, каким образом Мугабе был отстранён от управления страной своими политическими конкурентами несколько лет назад.

Известно, что похороны состоятся в ближайшие выходные. На них будет присутствовать нынешний президент страны Эммерсон Мнангагва, приглашённые из других государств.

Как ранее писал News.ru, бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Последние месяцы жизни политик провёл в госпитале в Сингапуре. 5 сентября родственники Мугабе вылетели в Сингапур, так как уже некоторое время мужчина был подключён к аппаратам обеспечения жизнедеятельности.