Власти ЮАР ждут приезда Путина на саммит БРИКС

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Власти Южно-Африканской Республики ожидают, что президент России Владимир Путин приедет на саммит БРИКС, который состоится в августе, заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука. Он отметил, что это будет первый очный саммит БРИКС после начала пандемии COVID-19.

Теперь от Путина и Кремля будет зависеть (приедет ли он. — NEWS.ru), но мы обязательно направим ему приглашение и будем ждать его, — сказал дипломат.

Посол добавил, что место проведения саммита пока не определено. По его словам, мероприятие может состояться в одном из четырех самых крупных городов республики — Йоханнесбурге, Кейптауне, Претории или Дурбане.

Ранее министр обороны ЮАР Танди Модисе заявила, что США оказывают неоправданное давление на страны Африки, которые поддерживают отношения с Москвой. По ее словам, Вашингтон угрожает по поводу всего, что «пахнет Россией».