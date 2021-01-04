Власти ЮАР экстренно проверяют вакцины от COVID-19 на новый вирус-мутант

https://static.news.ru/photo/aca1276a-4eb2-11eb-99cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Molter/Global Look Press

Научные силы ЮАР изучают воздействие вакцин от коронавирусной инфекции на новый штамм COVID, который был выявлен в стране. Он получил маркировку 501.V2.

Мы в экстренном порядке проводим лабораторные эксперименты, чтобы проверить воздействие штамма 501.V2 на антитела в крови людей, которые прошли вакцинацию, — заявил журналистам специалист в области геномных исследований ЮАР Ричард Лесселлс.

Тесты должны показать, как вакцины реагируют на новый вирус-мутант, обнаруженный в ЮАР, сообщает Associated Press.

Профессор Оксфордского университета Джон Белл ранее заявил, что мутация COVID-19 в ЮАР вызывает серьёзные опасения из-за изменения белка в штамме. Учёный не исключил, что созданные вакцины могут быть малоэффективными в отношении 501.V2. В понедельник министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Мэтт Хэнкок заявил о серьёзной обеспокоенности по поводу коронавируса из ЮАР. По его словам, опасность нового штамма остаётся очень серьёзной.

Вторая волна пандемии в ЮАР была спровоцирована коронавирусом-мутантом 501.V2, который был обнаружен в октябре 2020 года в округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. Об этом власти страны заявили 21 декабря.

28 декабря президент ЮАР Сирил Рамапоса обратился к нации. Он заявил, что вторая волна пандемии может стать более мощной и разрушительной, чем первая, и рост числа заболевших связан с новым обнаруженным вирусом.

Всего в ЮАР коронавирусной инфекцией заразились 1 073 887 человек, скончались 28 887, что является наибольшим показателем среди стран Африки.

Как писал NEWS.ru, новые штаммы коронавируса из ЮАР и Британии были выявлены в Австрии. Южноафриканский штамм был обнаружен у 30-летней гражданки Австрии, а британский штамм — у взрослого австрийского туриста и трёх его детей.