Власти Судана закрыли границу с Эфиопией

https://static.news.ru/photo/77ce2c38-200c-11eb-b9a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Суданские власти закрыли границу с Эфиопией. По предварительным данным, чиновники опасаются распространения на территорию страны нестабильности из эфиопского штата Тыграй.

Меры призваны пресечь проникновение в республику боевиков из указанного региона, заявили в руководстве суданского Кассала, передаёт агентство Bloomberg.

Между тем СМИ Судана передавали, что федеральные Военно-воздушные силы страны нанесли 5 ноября 2020 года удар по пригородам административного центра Тыграя — Мэкэле. Однако какие именно объекты уничтожены, и есть ли людские потери в составе Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ) пока не сообщается. В свою очередь глава НФОТ и исполняющий обязанности руководителя штата Дебрецион Геберемайкл отметил, что боестолкновения с федеральными подразделениями идут в данный момент на границе Тыграй и штата Ахмара.

Мы захватили всю артиллерию и военную технику Северного командного пункта, дислоцированного на территории штата <...> Сейчас мы обладаем хорошим вооружением и превосходим по мощи федеральные силы, — добавил он.

Замглавы штаба Сил национальной обороны Эфиопии Берхану Джула рассказал 5 ноября в Аддис-Абебе, что Эфиопия воюет с раскольниками из Тыграя. По его мнению, террористы из НФОТ атаковали 3 ноября федеральные войска, напав на расположенный на территории штата Северный командный пункт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия помогла Сирии закончить войну и содействует в восстановлении её экономики, а Тегеран собирается превратить Голаны в район боевых действий с израильской стороной. Об этом заявил командир территориальной 210-й дивизии Армии обороны Израиля, бригадный генерал Роман Гофман.