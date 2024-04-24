Власти Нигера попросили Россию натренировать солдат республики Министр Нигера Тумба попросил Россию о тренировке солдат для борьбы с террором

Власти Нигера заинтересованы в том, чтобы Россия обучила войска республики, заявил министр внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления африканской страны Мохамед Тумба. На полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности он подчеркнул, что тренировка Россией солдат Нигера, в том числе, могла бы поспособствовать борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

Мы бы хотели, чтобы Россия тренировала наши войска. <...> Это касается и ведения боев, использования вооружений, — сказал министр.

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