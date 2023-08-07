Власти Нигера направили войска на границу с Нигерией и Бенином

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Власти Нигера направили дополнительные войска в приграничные с Нигерией и Бенином районы, сообщил телеканал Al Arabiya. Согласно заявлению Национального совета спасения родины (НССР), на страну готовится атака других государств в координации с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) и вооруженными террористами.

Совет предупреждает ЭКОВАС, что любое вмешательство в интересах этой державы во внутренние дела Нигера приведет к катастрофическим последствиям для стабильности всего региона и единства ЭКОВАС. В случае вторжения вооруженные силы Нигера при поддержке всего народа готовы защищать нашу территориальную целостность, — говорится в заявлении НССР.

27 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Гвардия главы государства заблокировала его резиденцию. После этого в стране был введен комендантский час и приостановлена работа всех госучреждений.

В связи с произошедшим ЭКОВАС разработало план возможного военного вмешательства. Вместе с тем организация призывает к дипломатическому урегулированию конфликта. По словам представителей ЭКОВАС, у мятежников еще есть шанс «откатить все назад». Если лидеры переворота не согласятся, то организация нанесет удар, предупредили ее представители.