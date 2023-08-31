Власти Йоханнесбурга рассматривают две основные версии причины пожара Пожар в Йоханнесбурге мог начаться из-за короткого замыкания или разведения огня

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Власти Йоханнесбурга рассматривают две основные версии причины пожара, произошедшего в пятиэтажном здании в центре города, заявил представитель городской службы по чрезвычайным ситуациям ЮАР Роберт Мулаудзи, передает ТАСС. По его словам, пожар мог начаться из-за короткого замыкания или разведения огня в одном из помещений.

Расследование ведется по двум основным версиям возникновения пожара: незаконное подключение к электросети и разведение огня в одном из помещений, — заявил министр.

Мощный пожар в Йоханнесбурге произошел 31 августа. По дaнным СМИ ЮАР, в результате инцидента погибли 73 человека, в том числе семеро детей. Отмечается, что самому младшему из них исполнился oдин год. К настоящему моменту пожарным службам удалось потушить возгорание, проводится поисково-спасательная операция. В момент пожара в здaнии могли находиться около 200 человек, значительная часть из них — бездомные.

Президент России Владимир Путин нaправил телеграмму с соболезнованиями президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе в связи с пожаром в Йоханнесбурге. Глaва государства попросил его передать слова поддержки родным и близким погибших в результате происшествия, а также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.