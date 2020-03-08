https://static.news.ru/photo/3e1d71ce-621b-11ea-a11d-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Правительство Эфиопии назвало причину крушения 10 марта 2019 года самолёта Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines.

Как сообщается в промежуточном отчёте, авиакатастрофа могла произойти из-за неверных показаний датчика и активизации системы предупреждения сваливания самолёта.

В документе отмечается, что данные с двух датчиков, измеряющих угол атаки, различались на 59 градусов. После чего произошла активизация защитной системы MCAS, которая начала последовательно направлять нос лайнера вниз, так как датчики давали ей данные о слишком крутом подъёме самолёта, передаёт ТАСС.

Как ранее сообщал NEWS.ru, самолёт разбился в окрестностях Аддис-Абебы спустя шесть минут после взлёта. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Перед крушением пилот набрал скорость вдвое больше стандартной, а также сообщил диспетчеру о проблемах с управлением.