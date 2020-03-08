Правительство Эфиопии назвало причину крушения 10 марта 2019 года самолёта Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines.
Как сообщается в промежуточном отчёте, авиакатастрофа могла произойти из-за неверных показаний датчика и активизации системы предупреждения сваливания самолёта.
В документе отмечается, что данные с двух датчиков, измеряющих угол атаки, различались на 59 градусов. После чего произошла активизация защитной системы MCAS, которая начала последовательно направлять нос лайнера вниз, так как датчики давали ей данные о слишком крутом подъёме самолёта,
Как ранее сообщал NEWS.ru, самолёт разбился в окрестностях Аддис-Абебы спустя шесть минут после взлёта. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Перед крушением пилот набрал скорость вдвое больше стандартной, а также сообщил диспетчеру о проблемах с управлением.
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