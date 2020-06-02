Верховный суд ЮАР признал незаконными указы властей об ослаблении карантина

Верховный суд ЮАР объявил противоречащими конституции и не имеющими юридической силы указы правительства, которые касаются ослабления ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса.
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Правозащитная организация Liberty Fighters Network обратилась в Верховный суд с жалобой на действия правительства. Суд постановил, что правительственные указы «не имеют рационального отношения к целям замедления скорости распространения инфекции». Правительство должно в течение 14 дней внести правки в законодательство.
По состоянию на 2 июня в ЮАР выявлено около 36 тысяч случаев COVID-19 при 705 летальных исходах.
Как ранее сообщал NEWS.ru, президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал МВФ и Всемирный банк предоставить Африке двухлетнюю отсрочку по выплатам долгов.
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