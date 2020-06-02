Верховный суд ЮАР признал незаконными указы властей об ослаблении карантина

https://static.news.ru/photo/c0f7ca82-a4ff-11ea-83d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Cheng/XinHua/Global Look Press

Верховный суд ЮАР объявил противоречащими конституции и не имеющими юридической силы указы правительства, которые касаются ослабления ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости. ЮАР с 1 июня приступила к снижению уровня карантина до третьего по шкале, где высший уровень — пятый. В стране возобновилась деятельность большинства сфер экономики, за исключением тех, где есть высокий риск передачи COVID-19. В то же время сохраняется запрет на массовые собрания и ограничения на передвижение.

Правозащитная организация Liberty Fighters Network обратилась в Верховный суд с жалобой на действия правительства. Суд постановил, что правительственные указы «не имеют рационального отношения к целям замедления скорости распространения инфекции». Правительство должно в течение 14 дней внести правки в законодательство.

По состоянию на 2 июня в ЮАР выявлено около 36 тысяч случаев COVID-19 при 705 летальных исходах.

Как ранее сообщал NEWS.ru, президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал МВФ и Всемирный банк предоставить Африке двухлетнюю отсрочку по выплатам долгов.