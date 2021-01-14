Варламов сообщил об освобождении россиян в Южном Судане

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Российский блогер Илья Варламов сообщил, что власти Южного Судана освободили его спутников, задержанных накануне.

Все на свободе, — написал он в своём Telegram-канале

13 января Варламов с супругой, основателем «Медиазоны» Петром Верзиловым и ещё двумя спутниками были задержаны в аэропорту города Капоэта. Оттуда они намеревались отправиться в столицу Южного Судана Джубу.

Поводом для задержания послужило обнаружение в багаже пульта от дрона, хотя самого летательного аппарата не было — его у россиян конфисковали ранее, в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Через некоторое время россияне были отпущены и стало известно, что местные власти собираются депортировать их на родину.

Как писал NEWS.ru, 14 января силовики повторно задержали жену Варламова, а также главу Европейской гимназии Иван Богданцева и Вадима Гинзбурга. По словам Верзилова, это произошло уже в Джубе во время экскурсии. Варламов уточнил, что россияне были задержаны на блокпосту по дороге обратно в отель и доставлены на военную базу вместе с представителем Министерства печати, который сопровождал туристов.