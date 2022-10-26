В Зимбабве сообщили о рекордном урожае зерна за всю историю страны

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В Зимбабве началась уборка рекордного за всю историю страны урожая зерна, сообщает ОТР. Считающаяся одной из беднейших в мире страна оказалась в затруднительном положении в плане обеспеченности продовольствием после того, как Запад разогнал цены на всех товарных рынках.

Зимбабве, как и другие африканские страны, всегда полагалась на импорт в сфере обеспечения продовольствием. Однако теперь республика сможет самостоятельно обеспечить себя зерном.

Спикер национального собрания парламента Зимбабве Джейкоб Муденда ранее заявил, что власти страны планируют увеличить товарооборот с Россией и не исключают обсуждение бартерных схем. Он подчеркнул, что его страна настроена на увеличение товарного потока с Кремлем. При этом он указал на важность роста двустороннего торгового оборота.

До этого Муденда заявил, что республика была и останется на стороне Москвы даже после референдумов о вхождении в состав России, проведенных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он назвал Россию и свою страну жертвами западных санкций. Муденда уточнил, что в Зимбабве не делали заявлений о признании итогов референдумов. По закону кабинет министров по поручению президента сначала инициирует признание любых международных процессов, пояснил он.