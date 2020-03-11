Фото: HIROLA CONSERVANCY

В Кении были найдены скелетные останки двух чрезвычайно редких белых жирафов — самки и её малыша, рассказали смотрители местного заповедника. С животными расправились браконьеры.

Жирафы пропали из виду некоторое время назад, после чего в заповедник были вызваны сотрудники кенийской Службы охраны дикой природы. Вскоре они нашли костные останки животных, уточняется в пресс-релизе. Из известных смотрителям белых жирафов остался лишь один самец.

Как писал NEWS.ru, необычных белых жирафов в Кении нашли несколько лет назад. Животные не являются альбиносами, всё дело в генетической мутации — лейкизме, которая вызывает потерю пигментации кожи.

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