Жирафы пропали из виду некоторое время назад, после чего в заповедник были вызваны сотрудники кенийской Службы охраны дикой природы. Вскоре они нашли костные останки животных, уточняется в пресс-релизе. Из известных смотрителям белых жирафов остался лишь один самец.

Kenya's only female white giraffe and her calf have been killed by poachers, conservationists said Tuesday, in a major blow for the rare animals found nowhere else in the world. | via AFP pic.twitter.com/JlNZkrOFRx