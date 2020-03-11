https://static.news.ru/photo/ab4df60a-6361-11ea-8164-fa163e074e61_660.jpg Фото: HIROLA CONSERVANCY

В Кении были найдены скелетные останки двух чрезвычайно редких белых жирафов — самки и её малыша, рассказали смотрители местного заповедника. С животными расправились браконьеры.

Жирафы пропали из виду некоторое время назад, после чего в заповедник были вызваны сотрудники кенийской Службы охраны дикой природы. Вскоре они нашли костные останки животных, уточняется в пресс-релизе. Из известных смотрителям белых жирафов остался лишь один самец.

Kenya's only female white giraffe and her calf have been killed by poachers, conservationists said Tuesday, in a major blow for the rare animals found nowhere else in the world. | via AFP pic.twitter.com/JlNZkrOFRx — The Philippine Star (@PhilippineStar) March 11, 2020

Как писал NEWS.ru, необычных белых жирафов в Кении нашли несколько лет назад. Животные не являются альбиносами, всё дело в генетической мутации — лейкизме, которая вызывает потерю пигментации кожи.