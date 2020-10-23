В Южном Судане вакцинация вызвала вспышку полиомиелита

Власти Южного Судана объявили, что в стране зафиксирована вспышка полиомиелита вакцинного происхождения.
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Первые сообщения о полиомиелите в Южном Судане поступили спустя два дня после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила Африку свободной от этой болезни. Последними странами континента, где полиомиелит был устранён, стали Нигерия, Камерун, ЦАР и Южный Судан. ВОЗ установила, что в этих государствах не осталось «дикого» полиовируса, а системы здравоохранения выполняют все профилактические действия.
Нынешняя вспышка болезни вызвана реакцией ослабленного организма на вирус из вакцины. Глава Минздрава уточнил, что полиомиелит выявлен у людей из нескольких штатов страны. Специалисты ВОЗ уже разбираются в произошедшем.
Ранее американские учёные выдвинули гипотезу, что советская вакцина от полиомиелита может помочь в борьбе с коронавирусом, так как она активирует неспецифический иммунитет, писал NEWS.ru.