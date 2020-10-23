В Южном Судане вакцинация вызвала вспышку полиомиелита

https://static.news.ru/photo/a5ad6322-1511-11eb-a98c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Juarez Lugo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Южного Судана объявили, что в стране зафиксирована вспышка полиомиелита вакцинного происхождения.

Об этом сообщило издание Inside Vanguard со ссылкой на южносуданский Минздрав. Глава ведомства Джон Паскуале Ромуну сообщил, что всего выявлено 15 заболевших. По его словам, вспышка в настоящее время локализована, все ответственные службы интенсивно работают над ограничением распространения болезни.

Первые сообщения о полиомиелите в Южном Судане поступили спустя два дня после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила Африку свободной от этой болезни. Последними странами континента, где полиомиелит был устранён, стали Нигерия, Камерун, ЦАР и Южный Судан. ВОЗ установила, что в этих государствах не осталось «дикого» полиовируса, а системы здравоохранения выполняют все профилактические действия.

Нынешняя вспышка болезни вызвана реакцией ослабленного организма на вирус из вакцины. Глава Минздрава уточнил, что полиомиелит выявлен у людей из нескольких штатов страны. Специалисты ВОЗ уже разбираются в произошедшем.

Ранее американские учёные выдвинули гипотезу, что советская вакцина от полиомиелита может помочь в борьбе с коронавирусом, так как она активирует неспецифический иммунитет, писал NEWS.ru.