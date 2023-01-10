В ЮАР заявили об угрозах США из-за всего, что «пахнет Россией» Глава Минобороны ЮАР Модисе: США угрожают из-за всего, что «пахнет Россией»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министр обороны Южно-Африканской Республики (ЮАР) Танди Модисе заявила, что США оказывают неоправданное давление на страны Африки, которые поддерживают отношения с Москвой. По ее словам, которые приводит The Wall Street Journal, Вашингтон угрожает по поводу всего, что «пахнет Россией».

Так Модисе отреагировала на реакцию Белого дома на заход судна Lady R в Саймонстаун. В Вашингтон считали, что судно якобы принадлежит российской судоходной компании «МГ-ФЛОТ», и затребовали информацию о том, что перевозило судно и что на него погрузили в порту. Модисе рассказала об отказе властей ЮАР делиться с США подобной информацией.

Какое бы содержимое ни доставлялось на это судно, оно было заказано задолго до COVID-19, — отметила министр.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США готовы ввести новые санкции против Белоруссии, если та увеличит помощь России в конфликте на Украине. Дипломат отметил, что Вашингтон внимательно следит за действиями Минска в этом вопросе. Он при этом не стал уточнять о каких конкретных мерах идет речь.