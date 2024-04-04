В ЮАР застрелили 24-летнего футболиста и угнали его машину В ЮАР застрелили 24-летнего футболиста Люка Флерса во время угона его машины

Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Люк Флерс

Южноафриканский футболист Люк Флерс был убит во время угона его автомобиля в Йоханнесбурге, сообщает пресс-служба бывшего клуба игрока «Кайзер Чифс» (Kaizer Chiefs) на своей странице в Twitter (X). Двое вооруженных преступников вытащили его из автомобиля и застрелили.

С глубоким прискорбием сообщаем, что игрок команды «Кайзер Чифс» Люк Флерс трагически погиб прошлой ночью во время инцидента с угоном автомобиля в Йоханнесбурге. Наши мысли и молитвы с его семьей и друзьями в это трудное время. Полиция занимается этим делом, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 3 апреля. Издание Mirror со ссылкой на представителя полиции Гаутенга подполковника Мавела Масондо сообщило, что это случилось, когда футболист ждал обслуживания на заправке. Двое вооруженных людей направили на спортсмена оружие, вытащили его из автомобиля и выстрелили в него, после чего один из них угнал его автомобиль. Флерс умер в больнице от полученных ранений. Ему было 24 года.

Ранее сообщалось, что украинская модель Анна Краевская разбилась на Ferrari в итальянском Пьемонте. За рулем автомобиля находился 40-летний диджей из Сербии Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. Он также погиб.