В ЮАР выявлен новый вариант COVID-19 Новый штамм COVID-19 «эрис» впервые выявлен в ЮАР

Фото: Xinhua/Global Look Press

Новый вариант COVID-19, EG.5, известный как «эрис», впервые выявлен в ЮАР, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на департамента здравоохранения страны. Первый случай заражения EG.5 выявлен в провинции Гаутенг на севере государства.

Национальный департамент здравоохранения подтвердил первый случай заболевания новым вариантом COVID-19 EG.5 или Eris в Южно-Африканской Республике, — говорится в сообщении департамента здравоохранения ЮАР.

Ведомство рекомендует всем жителям незамедлительно пройти вакцинацию.

Симптомы «эрис» аналогичны симптомам других вариантов коронавируса, включая лихорадку, кашель, одышку, усталость, боль в горле и мышцах, головную боль.

Заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский ранее заявил, что в обозримом будущем человечество не сможет избавиться от COVID-19, так как его биологическая задача — распространяться и заразить как можно больше людей. По его словам, число случаев заболеваний коронавирусом во всем мире выросло.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в начале октября в России следует ожидать очередную волну COVID-19 даже при условии отсутствия новых линий. Он отметил, что на это влияют сезонные климатические и социальные факторы. Специалист посоветовал заранее вакцинироваться и подготовиться к этому периоду тем, кто находится в группе риска.