В ЮАР выбрали президента на следующий пятилетний срок В ЮАР переизбрали президента Сирила Рамафосу на следующие пять лет

Фото: Shiraaz Mohamed/XinHua/Global Look Press

Сирил Рамафоса

Нижняя палата парламента ЮАР — Национальная ассамблея по итогам тайного голосования избрала президентом страны действующего главу государства Сирила Рамафосу, передает News24.com. Об этом на первом заседании ассамблеи заявил главный судья ЮАР Раймонд Зондо.

Рамафоса получил 283 голоса депутатов, я провозглашаю его избранным президентом ЮАР, — заявил судья.

Соперник Рамафосу — глава партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема — набрал 44 голоса. Это 87 депутатских мандатов из 400. Партия «Африканский национальный конгресс», лидером которой является Рамафоса, получила в Национальной ассамблее 159 мест. Торжественная церемония принятия президентской присяги состоится до 19 июня. После этого Рамафоса объявит состав правительства и его программу.

Он уже призвал политические партии, принимавшие участие в выборах, взять на себя обязательство сотрудничать и работать вместе в парламенте ради национального единства как в 1994 году.

Это не большая коалиция двух или трех партий. Это правительство национального единства, — подчеркнул президент.

Саудовская Аравия выразила желание стать членом группы БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, сообщил ранее Сирил Рамафоса. Южноафриканский лидер вернулся из королевства по завершении государственного визита и отметил, что следующий саммит группы пройдет в ЮАР, где будет обсуждаться вопрос принятия новых государств-членов.