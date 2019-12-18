https://static.news.ru/photo/71f749b8-21a0-11ea-b552-fa163e074e61_660.jpg Фото: katlehomorapela/twitter.com

Верховный апелляционный суд в южноафриканском Блумфонтейне обязал министра школьного образования и департамент образования провинции Лимпопо выплатить €87 тысяч родителям, братьям и сёстрам пятилетнего мальчика, погибшего в 2014 году.

Майкл Комапе провалился в вырытую в земле яму, которая служила туалетом в его школе, и утонул, пишет France Presse.

[BREAKING NEWS] Justice for Michael Komape's family https://t.co/1n5PO4s2cB — eNCA (@eNCA) December 18, 2019

В 2018 году суд в Лимпопо признал Минобразования ЮАР и его региональное подразделение виновными в нарушении «права на образование», так как мальчику не было предоставлено безопасное место, но отказал родственникам погибшего в компенсации.

В начале 2018 года при похожих обстоятельствах умер ещё один школьник. После этого президент ЮАР Сирил Рамафоса пообещал, что подобные уборные исчезнут из школ в течение двух лет.

Ранее NEWS.ru писал, что в Италии четверо граждан Индии утонули в цистерне с навозной жижей. Трагедия произошла на ферме в городе Арена-По в винодельческой зоне Олтрепо Павезе.