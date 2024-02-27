В ЮАР признали невозможность обеспечить безопасность Путина во время визита Посол Макетука: ЮАР не сможет обеспечить безопасность визита Путина из-за МУС

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Представители Южно-Африканской Республики не смогут обеспечить безопасность президента России Владимира Путина в случае его визита в страну, заявил посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука. По его словам, которые приводит ТАСС, главной причиной тому служит ордер Международного уголовного суда с предписанием «ареста» российского лидера.

Да, таковы обстоятельства. Так что это верно, — признал посол, говоря о невозможности поездки президента РФ.

Он отметил, что ЮАР не намерена «менять законодательство в интересах одного человека», а также денонсировать Римский статут в целях организации визита Путина. Посол напомнил, что Йоханнесбург обещал обсудить вопрос обвинений в адрес российского лидера с представителями МУС, однако так и не озвучил результаты консультаций.

Ранее Макетука заявил, что ЮАР может изменить свой внешнеполитический курс и выйти из БРИКС в случае победы оппозиции на выборах президента страны. Он пояснил, что ряд оппозиционных партий в Южной Африке враждебно настроены по отношению к России. Посол добавил, что в случае сохранения власти за правящей в настоящее время партией «Африканский национальный конгресс» никаких изменений не последует.