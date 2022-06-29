В ЮАР поддержали спецоперацию и объявили Украину «врагом» Член правящей партии ЮАР Оббе Мабен поддержал Россию и военную операцию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сподвижник бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы и член правящей партии «Африканский национальный конгресс» Оббе Мабен поддержал Россию и военную операцию, которая проводится на территории Украины. В интервью CNN он заявил, что Украина оказалась под влиянием Запада.

Враг нашего друга — наш враг. Мы с самого начала были на стороне России, и по нашему мнению, Украина продалась Западу, — считает политик.

Также он выразил признательность России за то, что ее «белые люди» отнеслись к темнокожим жителям Южно-Африканской Республики как к равным себе. Именно поэтому власти страны назвали Россию дружественным государством.

Мы впервые столкнулись с белыми людьми, которые считали нас равными себе. Россия — наш друг, — подчеркнул Мабен.

Ранее первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что российская спецоперация на Украине завершится после выполнения поставленных целей. Предстоит ликвидировать угрозы как для России, так и для жителей юга и юго-востока Украины, отметил он на заседании Совбеза ООН.