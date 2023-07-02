В ЮАР ответили на сообщения об отравлении короля зулусов Представитель короля зулусов в ЮАР отверг сообщения о его госпитализации

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Мисузулу КаЗвелитини

Сообщения о госпитализации короля зулусов в ЮАР Мисузулу Казвелитини не соответствуют действительности, заявил его официальный представитель. По его словам, которые передает Times Live, лидер Южно-Африканской Республики проходил медицинское обследование в профилактических целях.

Офис короля счел благоразумным, чтобы во время визита король прошел тщательное медицинское обследование. Это было продиктовано контекстом наших нынешних пандемий, таких как Covid-19 и других опасных заболеваний, — сказал представитель короля зулусов.

О госпитализации Казвелитини с подозрением на отравление ранее сообщило BBC со ссылкой на главу администрации королевской семьи принца Мангосуту Бутелези.

Ранее сообщалось, что депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского из-за отравления мухоморами. При этом в конце марта он обещал подписчикам своего Telegram-канала побаловать себя грибами. Депутат сообщил, что блюдо должно стать поощрением после «традиционного зимнего лечебного голодания».