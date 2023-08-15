В Триполи вспыхнули столкновения между вооруженными формированиями

Фото: Ferhat Bouda/Picture alliance/Global look Press

Столкновения между вооруженными формированиями начались в ливийской столице Триполи, сообщила местная газета Al-Marsad. Звуки стрельбы и взрывов слышны в пригородах населенного пункта, в том числе в Айн-Заре.

Столкновения произошли между 444-й бригадой, которая подчиняется Правительству национального единства (ПНЕ) Ливии и «Силами сдерживания» (RADA). По данным ливийских СМИ, в понедельник, 14 августа, военные RADA задержали командующего 444-й бригадой Махмуда Хамзу в аэропорту Митига в Триполи.

На сегодняшний день в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства — поддерживаемое ООН, главой которого является Абдельхамид Дбейбой и второе, наделенное полномочиями палаты представителей, возглавляемое Уманом Хамадом. Ливия перестала функционировать как единое государство в 2011 году после убийства Муаммара Каддафи.

Недавно стало известно, что в бейрутском квартале Джиср-эль-Баша в Ливане боевики обстреляли кортеж министра обороны страны Мориса Салима. В результате покушения глава военного ведомства не пострадал. Он сообщил, что в настоящее время чувствует себя хорошо. Подробности нападения и его мотивы неизвестны.