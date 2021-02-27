Двух охранников замначальника Сил обороны Сомали убили при покушении

https://static.news.ru/photo/f502a7ec-79bc-11eb-b73a-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/Farah Abdi Warsameh/ТАСС

Как минимум два человека погибли 28 февраля в сомалийской столице Могадишо в ходе покушения на заместителя начальника Сил обороны Сомали Абаса Амина Али, который остался жив.

Рядом с проезжавшим по одной из центральных улиц города автомобилем, где сидел генерал, взорвали самодельную бомбу. В результате покушения скончались два охранника Абаса Амина Али, ещё один был ранен. Власти уже объявили, что за терактом стоит исламистская группировка «Аш-Шабаб», передаёт Somali Guardian

Через несколько часов в Могадишо прогремел второй мощный взрыв. По ходу движения автомобиля, в котором находился глава столичного района Якшид Ахмед Абдуллахи Ариф, взорвали самодельную бомбу. Очевидцы сообщили о многочисленных пострадавших, о состоянии чиновника данных в настоящее время нет.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице Сомали Могадишо прогремел взрыв. Двое погибли, сообщают местные правоохранительные органы. Самодельное взрывное устройство взорвалось рядом с крупнейшим городским КПП. Помимо убитых есть раненые, рассказал полицейский Ахмед Дахир. По его словам, мишенью террористов был один из столичных чиновников. В то же время портал Goobjoog News сообщил, что при взрыве погиб чиновник, а также имеются трое пострадавших.