В Сьерра-Леоне задержали генералов, готовивших захват госучреждений

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Правоохранители задержали в Сьерра-Леоне генералов, готовивших захват госучреждений, сообщает The Sierra Leone Telegraph, ссылаясь на данные полиции. Как утверждается, высокопоставленные военные планировали использовать массовые акции протеста для захвата госучреждений.

Старшие офицеры армии были в числе нескольких человек, арестованных и задержанных полицией по подозрению в заговоре с целью использования запланированной общественной акции протеста на следующей неделе для совершения насильственных нападений на государственные учреждения и граждан, — сообщили в издании.

В публикации не говорится, сколько человек арестовали силовики. При этом полиция уточнила, что акции должны были проходить в период с 7 по 10 августа.

Ранее стало известно, что американским военным запретили покидать военную базу в Нигере из-за беспорядков в западноафриканской стране. Сейчас там находится около тысячи бойцов. На этом фоне в Буркина-Фасо и Мали заявили, что вмешательство в ситуацию на территории Нигера будет расцениваться как объявление им войны. По информации AFP, власти двух государств выразили солидарность с «братским народом Нигера, который решил ответственно взять свою судьбу в свои руки».