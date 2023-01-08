В Сенегале 38 человек погибли при столкновении двух автобусов

Фото: Соцсети

38 человек погибли и по меньшей мере 100 пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов в области Кафрин в Сенегале, сообщает портал Senenews. Причины ДТП не называются. В Сети опубликованы кадры с места аварии.

Предварительное число погибших составляет 38, и по меньшей мере 100 пострадали. Автобус, ехавший из Дакара, столкнулся с другим автобусом из региона Кедугу, — говорится в сообщении.

Президент Сенегала Маки Салл объявил в стране трехдневный траур, который продлится с 9 по 11 января.

После серьезной аварии <...> я принял решение объявить национальный траур на три дня с 9 января. В тот же день состоится межведомственный совет для принятия решительных мер по безопасности дорожного движения и общественному пассажирскому транспорту, — написал глава государства в Twitter.

Накануне пять человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в Турции. Еще 22 пассажира получили травмы. Авария произошла на 65-м км шоссе Диярбакыр — Сильван на юго-востоке страны.