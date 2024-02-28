В посольстве России сделали заявление о госперевороте в Чаде Посол России в Чаде Бешир: госпереворота в Чаде нет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Происходящее в Чаде не является попыткой госпереворота, заявил ТАСС посол Чада в РФ Адам Бешир. По его словам, правительственные силы будут блокировать улицы для обеспечения порядка.

Танки и прочая бронетехника принадлежат правительственным силам. Они будут блокировать основные подходы к важным объектам, вроде банков, президентских административных строений, мест хранения топлива, только чтобы держать ситуацию под контролем. Но это не госпереворот, в настоящий момент все уже закончилось и находится под контролем, — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что конфликт вспыхнул между правительством страны и сторонниками Социалистической партии без границ (СПГ). В столице Чада Нджамене неподалеку от штаб-квартиры оппозиционной СПГ прозвучала стрельба, а столкновениях применялись автоматическое оружие и слезоточивый газ.

До этого посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука сообщил, что представители Южно-Африканской Республики не смогут обеспечить безопасность президента России Владимира Путина в случае его визита в страну. Он уточнил, что главной причиной тому служит ордер Международного уголовного суда с предписанием «ареста» российского лидера.