В посольстве РФ оценили решение президента Нигера о послах ТАСС: решение об отзыве посла Нигера в РФ не скажется на отношении двух стран

Фото: IMAGO/SUNDAY AGHAEZE/Global Look Press

Бола Тинубу

Решение нигерийского президента Бола Тинубу об отзыве или замене посла Нигерии в РФ не повлияет на отношения Россия с этой страной, передает ТАСС со ссылкой на дипмиссию РФ в Нигерии, где агентству ответили на вопрос о решении главы африканской страны отозвать всех послов из других стран. Источник подчеркнул, что России активно работает с нигерийской стороной, а меры властей Нигера расцениваются, как организаторские, назвав их «частью рабочего рутинного процесса».

На наших двусторонних отношениях это никак не скажется. <...> При правильном и качественном межгосударственном диалоге такие события, как временное отсутствие посла или его замена, никак не влияют на сами отношения, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Тинубу отозвал всех послов страны по всему миру. Исключения составили постпреды Нигерии в ООН в Нью-Йорке и Женеве. Решение было принято по итогам анализа работы дипучреждений Нигерии в других странах.

До этого глава МИД правительства свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума Асуми Масуду заявил, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовит военную интервенцию. По его словам, «речь идет не о войне против Нигера, а о разовой операции, направленной на восстановление власти президента Базума»