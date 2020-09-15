В ПНС опровергли слухи о скорой отставке Сараджа

https://static.news.ru/photo/1b7ec8b0-f759-11ea-b85b-fa163e074e61_660.jpg Фото: commons.wikimedia.org

Сообщения о том, что глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Сарадж намерен подать в отставку, не соответствуют действительности. Об этом заявил министр труда ПНС аль-Махди аль-Амин.

В беседе с РИА Новости он заверил журналистов, что эти слухи «не имеют под собой никаких оснований».

Их цель — дезинформация. Господин Сарадж и Правительство согласия продолжают работу, — сказал он.

О том, что Сарадж намерен подать в отставку до конца текущей недели 15 сентября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четырёх ливийских чиновников.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты Америки беспокоятся по поводу участия РФ на ливийском направлении, считает помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.