В ПНС опровергли слухи о скорой отставке Сараджа

Сообщения о том, что глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Сарадж намерен подать в отставку, не соответствуют действительности. Об этом заявил министр труда ПНС аль-Махди аль-Амин.
В беседе с РИА Новости он
Их цель — дезинформация. Господин Сарадж и Правительство согласия продолжают работу, — сказал он.
О том, что Сарадж намерен подать в отставку до конца текущей недели 15 сентября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четырёх ливийских чиновников.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты Америки беспокоятся по поводу участия РФ на ливийском направлении, считает помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.
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