В Нигерии помиловали более четырех тысяч заключенных В Нигерии выпустили на свободу 4068 заключенных, сидевших за неуплату штрафов

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В Нигерии выпустили на свободу 4068 из 80 804 заключенных, которые сидели в тюрьме за неуплату штрафов, заявил министр внутренних дел страны Олубунми Тунджи-Оджо в Twitter (X). По его словам, это было одним из пунктов программы президента страны Болы Тинубу, которая нацелена на использование мер наказания, не связанных с лишением свободы.

Вчера мы выпустили 4068 из 80 804 заключенных в наших 253 исправительных учреждениях по всей стране, которые содержались под стражей ввиду их неспособности платить штрафы, — написал Тунджи-Оджо.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что осужденные, получающие помилование за участие в СВО, искупают вину кровью на поле боя, под пулями в штурмовых бригадах. Таким образом он прокомментировал помилование участника спецоперации Владислава Канюса, осужденного на 17 лет за убийство студентки.

До этого указ о помиловании Канюса пришел отцу убитой девушки. В нем говорилось, что 27 апреля 2023 года с него сняли судимость.

Правозащитник Алена Попова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) отправила запрос во ФСИН Ростовской области, предположив по фото, что убийца был отправлен в зону боевых действий на Украине после принятого закона о возможном освобождении из колоний для участия в операции и последующем помиловании. Позднее она получила ответ от ФСИН, которая отказалась раскрывать местоположение убийцы.