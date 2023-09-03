В Нигерии бандиты напали на мечеть и убили семерых верующих

Фото: Michael Runkel/Global Look Press

Минимум семь человек погибли, и еще двое пострадали в результате нападения бандитов на мечеть на севере Нигерии, пишет Daily Post со ссылкой на свои источники. Атака произошла во время совершения верующими вечерней молитвы.

Бандиты убили семерых верующих в мечети деревни Сая-Сая в районе местного самоуправления Икара штата Кадуна, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пятеро погибли непосредственно внутри мечети, а двое получили ранения и скончались уже в больнице. По словам представителя штата по связям с общественностью Мансира Альхассана, сотрудники служб безопасности из близлежащих районов были мобилизованы для поимки нападавших.

Ранее более тысячи человек вышли на протесты против насилия вооруженных банд в столице Гаити Порт-о-Пренс 7 августа. Во время шествия люди поджигали автомобили, полиция в ответ применила слезоточивый газ. Люди требовали от властей помощи и защиты от действий бандитов. Только в июле в стране похитили 83 человека, 82 человека были убиты. За первые полгода 2023-го было зарегистрировано 300 случаев похищений женщин и детей.

До этого в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США злоумышленники застрелили четырех сотрудников местной радиостанции. Бандиты открыли огонь по журналистам без предупреждения у входа в пиццерию. Среди погибших ведущий Megaradio Алан Гонсалес. После расправы над дикторами нападавшие устроили стрельбу внутри заведения, ранив еще четырех человек.