В Нигере заявили о поставках военной техники и гумпомощи из РФ Tele Sahel: Россия отправила три рейса с военной техникой и гумпомощью в Нигер

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Нигерийский телеканал Tele Sahel сообщил, что менее чем за месяц Россия отправила в столицу африканской республики Ниамей три грузовых рейса. Отмечается, что были доставлены военная техника с инструкторами, а также гуманитарная помощь жителям государства.

Источник РИА Новости подтвердил, что 4 мая в Нигер прибыл российский самолет с гуманитарным грузом. Собеседник агентства подчеркнул, что находящаяся под санкциями Россия протянула руку помощи и привезла в страну необходимые продукты. Причем американцы в этом время «пакуют чемоданы и готовятся покинут Нигер».

По словам источника в силовых структурах Нигера, американские солдаты, размещенные на 101-й авиабазе в африканской республике, объявили повышенную готовность на фоне соседства с российскими специалистами. По его данным, военнослужащие США постоянно ходят в касках и бронежилетах и крайне нервно себя ведут.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия развивает отношения со странами Африки во всех областях, в том числе и в оборонной. Он подчеркнул, что в этом заинтересованы обе стороны. Глава Пентагона Ллойд Остин ранее подтвердил, что США отслеживают ситуацию в Нигере на американской базе. По его информации, россияне находятся в отдельном комплексе и у них нет доступа к силам США или к американской технике.