Французского посла вышлют из Нигера

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Суд в Нигере принял постановление о высылке французского посла Сильвена Итте из страны, сообщает агентство ANP. Его дипломатическая карточка и визы аннулированы, поскольку он объявлен персоной нон грата, но не покинул Нигер за 48 часов. Посол также лишен дипломатических привилегий и иммунитета.

Дипломатическая карта и долгосрочные визы, которыми он пользуется, были аннулированы властями Нигера, он оказывается в ситуации незаконного проживания в Нигере, и государство просит нигерийское правосудие объявить о его высылке компетентным органом власти, — следует из государственного запроса.

Ранее пришедшие к власти в Нигере мятежники лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности. Решение было принято после того, как глава дипмиссии проигнорировал требование явиться в МИД. Прежде посол отказался вести переговоры с представителями нового руководства страны, и лидеры мятежных сил дали ему 48 часов на то, чтобы покинуть Нигер. Аналогичный ультиматум в Нигере выдвинули и немецкому послу. Ему дали двое суток на то, чтобы выехать из западноафриканской республики.

Сейчас Нигер находится под контролем военных, которые в конце июля объявили об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. На этом фоне страны ЭКОВАС стали обсуждать возможность военной интервенции в Нигер. Нигерские мятежники в ответ объявили, что в случае иностранного вторжения разрешат действовать на своей территории силам обороны из Мали и Буркина-Фасо.