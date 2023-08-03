В Нигере прервалось вещание телеканала France 24 и радио RFI

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

В Нигере прекратили трансляцию телеканала France 24 и радиостанции RFI, говорится в заявлении самой радиостанции. Сами СМИ обвинили в этом участников недавнего госпереворота, сообщило RFI.

Вещание программ RFI и France 24 было прекращено в Нигере через неделю после государственного переворота, свидетельствуют несколько местных источников. France M dias Monde, группа, владеющая данными СМИ, выразила свое недовольство по этому поводу, указав на отсутствие каких-либо традиционных и законных оснований для такого решения, — говорится в заявлении.

Собственник телеканала и радиостанции обозначил данное происшествие как акт цензуры, напоминая о схожих инцидентах в Буркина-Фасо и Мали после переворотов. Согласно заявлению, в 2022 году RFI в Нигере прослушивали 1,9 млн людей (18% населения), а France 24 просматривало до «четверти населения» страны.

Министерство иностранных дел Франции также выступило с заявлением, критикуя прекращение трансляции RFI и France 24 в Нигере. В ведомстве подчеркнули свою «неизменную и решительную поддержку свободе прессы» и «доступу к разносторонней информации». В МИД также выразили мнение, что «меры, принятые в Нигере, были проведены в контексте авторитарных репрессий, осуществляемых лицами, участвующими в попытке государственного переворота». Ведомство выразило свое осуждение таких нарушений свобод, в частности ограничения свободы президента страны Мохамеда Базума.

Нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Они также сообщили о введении комендантского часа на территории государства и приостановке работы всех учреждений. Границы африканского государства были закрыты.