В Нигере ожидают действий от заявившей о выводе войск Франции Власти Нигера ожидают, что за словами Франции о выводе войск последуют действия

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Ниамей, Нигер

Правящий в Нигере «Национальный совет по защите отечества» (CNSP) ожидает, что за заявлением Парижа об отзыве французского посла и выводе французских военных из страны последуют официальные действия, говорится в заявлении CNSP. В Ниамее подчеркнули, что видели заявление президента Франции Эммануэля Макрона, пообещавшего вывести войска до конца года и приняли его к сведению.

Национальный совет по защите отечества, правительство и народ Нигера принимают это к сведению и ожидают, что за этим заявлением последуют официальные действия со стороны соответствующий французских властей, — отметили в CNSP.

Парижу также указали на то, что должен учитывать согласованные временные рамки по выводу войск. Это позволит ему действовать с большей эффективностью, считают в CNSP.

Президент Франции Эммануэль Макрон 24 сентября заявил, что решил отозвать посла из страны, также из Нигера будут эвакуированы все другие дипломаты.

Ранее глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна заявила, что Франция продолжит поддерживать отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума даже после решения о выводе своих войск из этой страны. По ее словам, позиция Парижа состоит в том, что в Нигере необходимо восстановить конституционный порядок.