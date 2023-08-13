В Нигере обвинили мятежников в пытке голодом свергнутого президента Посол Нигера обвинил мятежников в пытке голодом свергнутого президента Базума

Фото: IMAGO/Jonathan Rebboah/Global Look Press

Мохамед Базум

Посол Нигера в США Мамаду Киари Лиман-Тингуири обвинил мятежников, устроивших в стране военный переворот, в пытке голодом свергнутого президента Мохамеда Базума, сообщает Associated Press. Агентство отмечает, что дипломат является близким соратником Базума и созванивается с ним каждый день.

Посол считает, что мятежники намерены заморить свергнутого президента голодом. Они содержат его в неосвещенном подвале резиденции, он не имеет возможности использовать газ, электричество и пополнять запасы продуктов.

По мнению Лиман-Тингуири, такая ситуация является недопустимой, он призвал мир не терпеть происходящее в Нигере. О бесчеловечных условиях, в которых содержится свергнутый президент Мохамед Базум и члены его семьи, ранее сообщало агентство Reuters.

Свергнутый военными президент Мохамед Базум отказался уходить в отставку. Он успел обратиться к США и миру с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в Нигере.

Ранее сообщалось, что мятежники в Нигере предупредили заместителя главы Госдепа США Викторию Нуланд, что убьют президента в случае интервенции. Они считают, что соседние страны попытаются провести военное вмешательство, чтобы восстановить власть Базума.