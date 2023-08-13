Посол Нигера в США Мамаду Киари Лиман-Тингуири обвинил мятежников, устроивших в стране военный переворот, в пытке голодом свергнутого президента Мохамеда Базума, сообщает Associated Press. Агентство отмечает, что дипломат является близким соратником Базума и созванивается с ним каждый день.
Посол считает, что мятежники намерены заморить свергнутого президента голодом. Они содержат его в неосвещенном подвале резиденции, он не имеет возможности использовать газ, электричество и пополнять запасы продуктов.
По мнению Лиман-Тингуири, такая ситуация является недопустимой, он призвал мир не терпеть происходящее в Нигере. О бесчеловечных условиях, в которых содержится свергнутый президент Мохамед Базум и члены его семьи, ранее сообщало агентство Reuters.
Свергнутый военными президент Мохамед Базум отказался уходить в отставку. Он успел обратиться к США и миру с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в Нигере.
Ранее сообщалось, что мятежники в Нигере предупредили заместителя главы Госдепа США Викторию Нуланд, что убьют президента в случае интервенции. Они считают, что соседние страны попытаются провести военное вмешательство, чтобы восстановить власть Базума.