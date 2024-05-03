В МИД объяснили, почему Запад проигрывает России в Африке Захарова: Запад не исправляет свои ошибки в отношении Африки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Западные страны проигрывают России на африканском континенте, потому что они не делают работу над ошибками после своей «убийственной» для континента роли и повторяют их вновь, заявила на брифинге корреспонденту NEWS.ru представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва в отличие от Запада развивает связи с Африкой и оказывает ей поддержку.

Они не делают работу над ошибками. Вместо признания своей убийственной роли для развития этого континента и исправления этих ошибок они повторяют их снова уже в рамках неоколониализма, через транснациональные компании, медийное порабощение, скрытое влияние и непредоставление возможности для равноправного сотрудничества, — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что российская сторона, в свою очередь, не борется с Африкой за что-то и не использует при этом агрессивную риторику. По ее словам, Москва сотрудничает со странами континента, развивает связи, оказывает поддержку, намечает пути развития и сохраняет историю.

Ранее издание The Hill писало, что сокращение военного присутствия США в африканских странах является «крупной неудачей» Вашингтона. По мнению журналистов, это приведет к росту российского влияния в регионе Сахель. Ожидаемый вывод военного контингента из Нигера ставит под угрозу операции по борьбе с терроризмом, допустили в СМИ. Такого мнения придерживаются в том числе представители связанных с Пентагоном организаций, констатировали журналисты.