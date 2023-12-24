В МИД ЦАР рассказали, что мешает стране стать членом БРИКС МИД ЦАР: страна пока не отвечает ряду критериев для вступления в БРИКС

Центральноафриканская Республика (ЦАР) хотела бы быть членом БРИКС, но пока она не соответствует ряду критериев для этого, сказала РИА Новости глава МИД страны Сильви Байпо-Темон. По словам министра, властям следует сосредоточиться на экономическом подъеме страны.

Разумеется, ЦАР хотела бы быть членом БРИКС. Сейчас нужно не терять почву под ногами и быть реалистами. Потому что также есть определенный ряд критериев. Отвечает ли ЦАР этим критериям? Сегодня — нет, но она сосредоточится на том, чтобы суметь стать страной, восставшей из пепла, страной, которую уважают, — сказала глава МИД.

Министр назвала ненормальным тол, что ЦАР считается сегодня слабой страной. Она подчеркнула, что у республики есть потенциал встать в один ряд с экономически сильными государствами.

Ранее сообщалось, что заявку на вступление в БРИКС подал Пакистан. Посол Исламабада в Москве Мухаммад Халид Джамали заявил, что страна надеется стать членом сообщества в 2024 году и рассчитывает на содействие России в этом вопросе.

До этого стало известно, что Индонезия может вступить в БРИКС в ближайшие два года. Правительство страны ожидает подходящего момента для принятия такого решения.