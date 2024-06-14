В Малави попросили ООН вмешаться в расследование гибели вице-президента Партия в Малави призвала ООН помочь в деле о гибели в катастрофе вице-президента

Фото: Kondwani Magombo/XinHua/Global Look Press

Саулос Чилима

Политическая партия Малави «Альянс за демократию» обратилась к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу с просьбой вмешаться в расследование авиакатастрофы, в результате которой погиб вице-президент страны Саулос Чилима и еще восемь человек, сообщило издание Xinhua. Также просьба о помощи направлена Африканскому союзу.

В документе сказано, что партия рассматривает произошедшее как «предмет национальной озабоченности» и считает необходимым вмешательство ООН, так как погибли высокопоставленные должностные лица. Также оказать помощь в надлежащем расследовании авиакатастрофы политики попросили Сообщество по вопросам развития юга Африки и Африканский союз.

На письме стоит подпись лидера «Альянса за демократию» Еноха Чиханы. По данным издания, его партия входит в коалицию, которая обеспечила избрание президента Малави Лазаруса Чакверы на выборах четыре года назад.

Ранее правительство Малави подтвердило гибель Чилимы в результате авиакатастрофы. Политик летел на самолете 10 июня с девятью сопровождающими. Позже президент страны Лазарус Чаквера объявил о начале поисково-спасательной операции. Глава восточноафриканского государства также отменил зарубежный визит в связи с возникшей ситуацией.