В Конго ввели комендантский час после взрывов

Комендантский час ввели власти города Бени на востоке Демократической Республики Конго. Эти меры были приняты после двух взрывов, произошедших в воскресенье. Об этом сообщает издание 7sur7.

По данным СМИ, первая бомба взорвалась утром 27 июня в одной из городских церквей. Пострадали два человека. Позднее в коммуне Рувензори, входящей в агломерацию Бени, прогремел второй взрыв. Террорист, по имеющимся данным, погиб при взрыве.

Я призываю население, каждого, вернуться домой, поскольку компетентные органы должны делать своё дело. Я объявляю комендантский час, чтобы уберечь жителей от опасности, — заявил изданию мэр Бени Нарцисс Мутеба.

По информации AFP, в субботу произошёл ещё один взрыв в городе, однако тогда никто не пострадал.

На востоке Конго действует множество различных повстанческих и боевых группировок.

Ранее сообщалось о том, что не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Конго.