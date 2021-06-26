В Конго ввели комендантский час после взрывов

Комендантский час ввели власти города Бени на востоке Демократической Республики Конго. Эти меры были приняты после двух взрывов, произошедших в воскресенье. Об этом сообщает издание 7sur7.
По данным СМИ, первая бомба
Я призываю население, каждого, вернуться домой, поскольку компетентные органы должны делать своё дело. Я объявляю комендантский час, чтобы уберечь жителей от опасности, — заявил изданию мэр Бени Нарцисс Мутеба.
По информации AFP, в субботу произошёл ещё один взрыв в городе, однако тогда никто не пострадал.
На востоке Конго действует множество различных повстанческих и боевых группировок.
Ранее сообщалось о том, что не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Конго.